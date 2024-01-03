il sağlıktan hastane kadrosuna atama

2013 yılında kpss ile toplum sağlığı merkezine atandım, eşimde kamu görevlisi ve tayin olduğundan bende eş durumu ile başka bir ile atandım ancak burada atamam hastaneye yapıldı, sebep olarak kurumlar birleştiğinden dolayı yetki il sağlık müdüründe ve onun inisiyatifin de olduğu söylendi, bu durumu yaşayan var mı nasıl bir yol izleyebilirim?

2013 yılında kpss ile toplum sağlığı merkezine atandım, eşimde kamu görevlisi ve tayin olduğundan bende eş durumu ile başka bir ile atandım ancak burada atamam hastaneye yapıldı, sebep olarak kurumlar birleştiğinden dolayı yetki il sağlık müdüründe ve onun inisiyatifin de olduğu söylendi, bu durumu yaşayan var mı nasıl bir yol izleyebilirim?