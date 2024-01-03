Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : gubazulsgkc


03 Ocak 2024 19:04
14 günlük maaş farkında oyun

Evet ocak zammı 49,25 olacak ancak bu bir önceki zamda seyyanen alınan ücretin çıkarılması ve ayrı ayrı hesaplanması ile ödenecek, temel maaş için yapılan zamma 14 günlük fark verilecek, ancak seyyünen alınan ücrete zam yapılacak fakat 14 günlük farkı verilmeyecek. Bu oran ise yaklaşık 2.000 tl civarında... Seyyanen alınan ücreti o yüzden bundan böyle hep ayrı hesaplayıp, farkını kırpacaklar..


Alone!!
Şube Müdürü
03 Ocak 2024 19:12

maaş robotuna tekrar baktım seyyanen zammın da farkı var gibi..


the back of furkan
Aday Memur
03 Ocak 2024 19:25

seyyünen

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