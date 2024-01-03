merhabalar. doğu görevini ve senesini dolduran bir öğretmenim ve eşim baska bir sehirde üniversite okuyor. Üniversite öğrencisi olmasi hasebiyle eş durumu ile onun olduğu şehre tayin isteyebilir miyim

merhabalar. doğu görevini ve senesini dolduran bir öğretmenim ve eşim baska bir sehirde üniversite okuyor. Üniversite öğrencisi olmasi hasebiyle eş durumu ile onun olduğu şehre tayin isteyebilir miyim