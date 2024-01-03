Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


03 Ocak 2024 19:19
Eş durumu
merhabalar. doğu görevini ve senesini dolduran bir öğretmenim ve eşim baska bir sehirde üniversite okuyor. Üniversite öğrencisi olmasi hasebiyle eş durumu ile onun olduğu şehre tayin isteyebilir miyim

ByAstsubay
Aday Memur
03 Ocak 2024 19:25
hayır hocam okurken olmuyor

ENES7118
Aday Memur
03 Ocak 2024 19:28
teşekkür ederim..
ByAstsubay, 21 dk. önce
hayır hocam okurken olmuyor
Toplam 2 mesaj

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