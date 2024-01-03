Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


03 Ocak 2024 19:49
Sağlık bakanlığında çalışıyorum eşim üniversitede ne zaman eş durumu yapabilirim?

1 yıldır sağlık bakanlığında çalışıyorum eşim ise üniversitede sözleşmeli olarak çalışıyor, eş durumu ne zaman yapabilirim?

Eş durumuna bağlı kurum içi yer değişikliği talebi ne demektir?

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