Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Ocak 2024 19:50
Sgk ve Bağkur emeklisi zam oranı

Bunların zam oranı da %50 ye tamamlanırsa toplu sözleşmenin ne anlamı kalıyor. Bunlara fazladan %15e yakın refah payı verilirse memur ve emeklilerine de aynı oranda zam ilavesi yapılıp %65'e çıkarılması gerekmez mi zammın? Herkes aynı oranda zam alırsa ortada zam yok demektir zaten. Enflasyon kısa sürede eritir o parayı.

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