Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


03 Ocak 2024 19:50
Sağlık bakanlığındayım eşim üniversitede eş durumu yapabilir miyim?

1 yıldır sağlık bakanlığında çalışıyorum eşim ise üniversitede sözleşmeli olarak çalışıyor, eş durumu ne zaman yapabilirim?

Eş durumuna bağlı kurum içi yer değişikliği talebi ne demektir?

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