Kredi kartı yapılandırması hakkında

Vakıfbanktaki personel gözümü çok korkuttu bu konuda. Diğer bankalar sizin hesaplarınızı kapatır, ek hesaplarınıza kredi kartlarınıza kadar kapanır dedi. Yapılandırma yapmaktan gözüm korktu benim de. Bu konuda başına gelmiş ve süreci yaşamış herkesin yorumunu merak ediyorum. Not: Kredi kartımı yapılandırmak istiyorum.

Vakıfbanktaki personel gözümü çok korkuttu bu konuda. Diğer bankalar sizin hesaplarınızı kapatır, ek hesaplarınıza kredi kartlarınıza kadar kapanır dedi. Yapılandırma yapmaktan gözüm korktu benim de. Bu konuda başına gelmiş ve süreci yaşamış herkesin yorumunu merak ediyorum. Not: Kredi kartımı yapılandırmak istiyorum.