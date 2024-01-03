Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


03 Ocak 2024 19:52
Kredi kartı yapılandırması hakkında

Arkadaşlar konu başlığı burası değil biliyorum. Ama bilen arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim. Bir bankadaki kredi kartı borcumu yapılandırdım diyelim. Diğer bankadaki kredi kartlarım ve ek hesaplarım bundan etkilenir mi? Yani vakıfbankta kart borcumu yapılandırdım diye garanti bankası yada akbank kredi kartına bloke koyar mı? Bilgisi olan varsa yazarsa sevinirim.


E.Kayı Han
Editor
03 Ocak 2024 19:56

Hayır bloke koymaz diğer bankalar ancak yapılandırma yaptığınız için kredi puanınız düşer. Yeni kredi çekemez kredi kartı limit artırımı yapamaz veya yeni kredi kartı alamazsınız.


psikologunuz0010
Aday Memur
03 Ocak 2024 20:02
Vakıfbanktaki personel gözümü çok korkuttu bu konuda. Diğer bankalar sizin hesaplarınızı kapatır, ek hesaplarınıza kredi kartlarınıza kadar kapanır dedi. Yapılandırma yapmaktan gözüm korktu benim de. Bu konuda başına gelmiş ve süreci yaşamış herkesin yorumunu merak ediyorum. Not: Kredi kartımı yapılandırmak istiyorum.
E.Kayı Han, 2 saat önce

Hayır bloke koymaz diğer bankalar ancak yapılandırma yaptığınız için kredi puanınız düşer. Yeni kredi çekemez kredi kartı limit artırımı yapamaz veya yeni kredi kartı alamazsınız.


ÇOTANAK
Başbakan Müsteşarı
03 Ocak 2024 20:05

Banka tercihim, Garanti Bankasıdır. Limit konusunda çok katıdır. İlk zamanlarda limitte çok tekminliydi. Akabinde limiti ben talep etmeden yükseltiler. Demek istediğim, özel bankalar limitte ve diğer konularda biraz katı olabiliyor.

Sizin durumunuzda olup da puanını yükselmek isteyenler, nasıl yükselttiklerine ilişkin deneyimlerini paylaşıyor.

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