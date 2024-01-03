KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : E.Kayı Han


03 Ocak 2024 19:54
31.dönem pomem ne zaman gelecek ?

Arkadaşlar etrafından çevresinden 31.dönem pomemin ne zaman geleceğiyle ilgili bir duyumu olan var mı ?


levelup06
Memur
03 Ocak 2024 21:12
Seçim öncesine kalmış dostum
Toplam 1 mesaj

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31. Dönem pomem alımı bu yıl olmayacak mı?31.dönem pomem ne zaman gelecek ?

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