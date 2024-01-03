Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


03 Ocak 2024 20:24
Maaş farkı

2/2 si maas ve maas farki kac lira bilen varsa soyleye bilirmi acaba


Rafaello
Aday Memur
03 Ocak 2024 20:36
Son aldığınız maaş kaç? Uzman mısınız?

energy2
Aday Memur
03 Ocak 2024 23:34

Uzmanım


Billoh
Aday Memur
03 Ocak 2024 23:35

40.700 fark 5700


Sevdim-Seni
Daire Başkanı
04 Ocak 2024 10:21

7000


Alex10alec
Şube Müdürü
04 Ocak 2024 11:00

6600 civari


MS0640
Aday Memur
04 Ocak 2024 11:04

Özkan soft bu konuda en iyi hesaplama sitesi


Evlenmek Gerek
Genel Müdür
04 Ocak 2024 13:21

Evli mi, çocuklu, dil tazminatı var mı, sendika üyesi mi... Bunun gibi nice değişken varken net maaş vermek güzelmşş.

Billoh, Dün

40.700 fark 5700


Billoh
Aday Memur
04 Ocak 2024 14:28

Hocam ben tahminde bulundum hesap uzmanı değilim hesap uzmanı olan sizsiniz galiba, Bir zahmet hesaplayıp arkadaşa söyler misiniz Rica etsem

Evlenmek Gerek, 2 saat önce

Evli mi, çocuklu, dil tazminatı var mı, sendika üyesi mi... Bunun gibi nice değişken varken net maaş vermek güzelmşş.


energy2
Aday Memur
04 Ocak 2024 14:34

Ozkansoft dogru mu hesaplıyo

Toplam 9 mesaj

Çok Yazılan Konular

Ders saatleri 30 dk olsun. Haftalık ders sayısı azalsın2 ocak ek dersAralık ek dersleri yattı mı?Rehberlikciler olarak 1 günümüz boş olsunYeşil pasaportAralık ekdersi yatmamasindaki nedenler ile ilgili farklı söylemler olmasının sebebi ne?yeni maaşlarPDR lobisinin vesayeti de elbet bitecektir (!)Ek Dersler Yatmadı Vebalini Kim Ödeyecek ?%34,6 enflasyon farkı+ %15 zam ( toplam %49,6) hayırlı olsun

Sözlük

also 9 kot kafa 1 güne bir söz bırak 15 nil 2 Baltık Denizi 1 omayraaa 1 eşcinsel 7 ölmeyen aşk 5 Sözlükçülerin 2024 yılından beklentileri 2 ölüler de zannediyorlar ki diriler her gün pilav üstü döner yiyo 1

Son Haberler

Yılın 8 Nisan'daki ilk Güneş tutulması yalnızca Amerika kıtasından izlenebilecekİBB, Kadıköy'de kentsel dönüşüm kapsamında bir apartmanı yıktıVanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdüMersin'de intern doktoru tüfekle yaralayan sanık hakim karşısındaFenerbahçe'de ayrılık listesi belirlendi

Editörün Seçimi

Her memurun bir maaşı yok oldu.6 aylık toplam kümülatif artış %49,25 oldu.Röportaj Serisi2023 Aralık Ayı EnflasyonuAsgari ücretten memura artış mi oluyor.yeni asgari ücret 17bin 2 tlŞarkışla'da belediye işçilerine yüzde 120 zamEnflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Sizce Dünyanın En Berbat Mesleği Nedir?Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!