Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


03 Ocak 2024 20:39
Askerliğe gidiş döneminde maaş durumu ne olur ?

Şubat celbine askere gideceğim, yh sınıfında memurum. Şimdi 15 ocakta maaşı aldıktan sonra 8 şubata askerliğim çıktı diyelim, bu süreç içerisinde çalıştığım miktar hesabıma yatar mı ?


hsnd
Başbakan Müsteşarı
03 Ocak 2024 20:55
15 Ocakta maaşınız yatar 8 şubatta askere giderseniz 8-14 Şubat arası maaş için borç çıkarılır ödersiniz.

Fatihhkr
Aday Memur
03 Ocak 2024 21:08

Hocam bende haftaya belediyede mühendis olarak işe başlayacağım.Bende basvurumu yapmistim eylul ayinda yedek subay olarak 8 subatta gidecegim sekilde gözüküyo sistemde.Askerden döndükten sonra tekrar ayni işime dönebilir miyim belediyede bi sorun sıkıntı olur mu acaba bilginiz var mıdır bu konuda


bagatur.sad
Aday Memur
03 Ocak 2024 21:12

Memurlukta verilen hak geri alınamaz, yasa var ancak belediyeler de işler nasıl ilerliyor bilmiyorum. Ama bir şey olacağını zannetmiyorum sonuçta hak kazanıp girdin

Fatihhkr, 45 dk. önce

Hocam bende haftaya belediyede mühendis olarak işe başlayacağım.Bende basvurumu yapmistim eylul ayinda yedek subay olarak 8 subatta gidecegim sekilde gözüküyo sistemde.Askerden döndükten sonra tekrar ayni işime dönebilir miyim belediyede bi sorun sıkıntı olur mu acaba bilginiz var mıdır bu konuda


bagatur.sad
Aday Memur
03 Ocak 2024 21:16

Peki 15 Ocak- 8 Şubat arası çalıştığım mesai ne olacak. Yatıracaklar mı daha doğrusu 8 Şubat-15 Şubat arası dönemden mi düşecek

hsnd, 58 dk. önce
15 Ocakta maaşınız yatar 8 şubatta askere giderseniz 8-14 Şubat arası maaş için borç çıkarılır ödersiniz.

bagatur.sad
Aday Memur
03 Ocak 2024 21:18

Bir de ben de başvurdum yedek subaylığa ama tam kesin değil subay gideceğim acaba ne zaman belli olur

bagatur.sad, 41 dk. önce

Memurlukta verilen hak geri alınamaz, yasa var ancak belediyeler de işler nasıl ilerliyor bilmiyorum. Ama bir şey olacağını zannetmiyorum sonuçta hak kazanıp girdin


Fatihhkr
Aday Memur
03 Ocak 2024 21:23

1 Şubatta belli olucak hocam msb sitesinde yaziyo. 1 subatta belli olucak sınıflandırmalar ve ne olarak gidecegimiz

bagatur.sad, 35 dk. önce

Bir de ben de başvurdum yedek subaylığa ama tam kesin değil subay gideceğim acaba ne zaman belli olur

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