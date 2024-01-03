Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


03 Ocak 2024 20:42
yüksek lisans mezununa uzmanlık süre şartı kaldırılsın
tezli yüksek lisans yaptık eski bakan söz vermişti süre şartı düşecek diye. aradaki maaş farkı her geçen yıl artıyor bu adaletsizlik yıl şartı düzenlenmeli.

SorunCevaplayıN
Genel Müdür
03 Ocak 2024 20:50

Adaletsizlik derken ? Yaparsan verelim mi dediler de yaptın?

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