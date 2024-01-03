Görevde Yükselme Sınavı - Acilen Haberleştirilmeli

Çok üzüldüm bunu görünce. Biz de burda GYS ve UDS sonuçlarını bekliyoruz. Tüm ümidim kayboldu. Emeklerimize yazık.

Çok üzüldüm bunu görünce. Biz de burda GYS ve UDS sonuçlarını bekliyoruz. Tüm ümidim kayboldu. Emeklerimize yazık.