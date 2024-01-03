Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


03 Ocak 2024 20:58
Görevde Yükselme Sınavı - Acilen Haberleştirilmeli
Değerli arkadaşlar, haberleri izlememiştim sağolsun sosyal medya gözden kaçırmıyor. Bilmeyenler için haberin bir linki: https://twitter.com/Darkwebhaber/status/1742602750020432216?t=4H_tGdm2UCVJlbW2hYCCPQ&s=19 Malumun ilanı, şahsi fikrim bu işin üstüne gidilirse mülakat kalkar.

random1
Şef
03 Ocak 2024 21:04
Tabii ki de hayır :) birazdan link kaldırılır.

psikologunuz0010
Aday Memur
03 Ocak 2024 21:07
Çok üzüldüm bunu görünce. Biz de burda GYS ve UDS sonuçlarını bekliyoruz. Tüm ümidim kayboldu. Emeklerimize yazık.
Toplam 2 mesaj

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