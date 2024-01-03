Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


03 Ocak 2024 21:02
Üniversite mi İşkur mu?

Merhaba Arkadaşlar,

Dumlupınar üniversitesi büro personeli için asıl olarak hak kazandım. Evraklari toplama aşamasındayken bugün işkur yedek sonuçları açıklandı ve İşkur için de Büro Personeli olarak hak kazandım.

Ikisi arasında kararsız kaldım, iki kurum için de sözleşmeli personel olarak Çalışacağız; Maaş, yan haklar gibi durumlari karşılaştırsak hangisini tercih etmek daha mantıkli?

Teşekkürler


Mirorkaptan
Aday Memur
03 Ocak 2024 21:07
illeride yer değişikliği vs istersen işkura geçmek daha kolay
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