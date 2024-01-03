Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Ocak 2024 21:14
Tweeterda maaşlar paylaşılmış. Sormak istediğim sorular var ?

Tweeterda bir çok kamu çalışanlarının maaş bilgisi paylaşılmış.

Aşağıdaki sorularıma cevap arıyorum.

1-) Doktorların giydirilmiş maaşları neden yazmıyor ? Ek ödemeler, döner sermaye, ameliyet ücreti vb.

2-) Tıbbi sekreterlerin giydirilmiş maaşları neden yazmıyor ?

3-) Merkezi Uzmanların maaşları neden yazmıyor ?

4-) Baş Öğretmenlerin ve Uzman Öğretmenlerin ek derslerle birlikte giydirilmiş maaşı neden yazmıyor ?

5-) Hakimlerin ve savcıların maaşları neden yazmıyor ?


Kpsbirincisi
Daire Başkanı
03 Ocak 2024 21:43

Çünkü bu saydıklarının hepsi kisiden kişiye göre değişken. Ama yazilan maaslar herkesin aldığı sabit maaşlar.


Kumrukardelen
Şef
03 Ocak 2024 21:44

Sen sor diye yazmıyordur. Sana ne milletin maaşından. Sen kendi maaşına bak yeter.


KamudaMemur
Genel Müdür
03 Ocak 2024 21:45

Her birinin ortalama kazancı mevcuttur.

Kpsbirincisi, 11 dk. önce

Çünkü bu saydıklarının hepsi kisiden kişiye göre değişken. Ama yazilan maaslar herkesin aldığı sabit maaşlar.


Anuşirvann
Genel Müdür
03 Ocak 2024 21:51

Bu başlığı açan zata bir sorum var. Sen neden öğretmenin ek dersine, doktorun hemşirenin teşvik ödemesine, hakim savcıları maaşlarına takıyorsun da ilkokul mezunu işçilerin aldıkları ikramiye, tediye, yemek ücreti gibi yan ödemelerini sormuyorsun? Ayrıca belediye ve iş özel idarelerinde çalışanların aldıkları sosyal denge tazminatını sormuyorsun. Daha da ötesi kamuda birden çok maaş alan bürokratları sormuyorsun.

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