Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


03 Ocak 2024 21:25
Kültür ve Turizm Bakanlığı GYS açtı.

Kültür ve turizm bakanlığı gys sınavına çalışmak için online site ve yayınevi olarak önereceğiniz kaynak kitaplar nelerdir? Şimdilik data yayınları çıkarmış sanırım.

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