yeni mezun muhendis askerde kalma

askerliği asteğmen ya da asçavuş olarak yapman lazım askerlik bitince sınava giriyorsun aynı zamanda spor ve sözlü mülakat da var. kazanırsan piyade olarak kalıyorsun çünkü iç kaynaktan sadece piyade olarak alıyor

askerliği asteğmen ya da asçavuş olarak yapman lazım askerlik bitince sınava giriyorsun aynı zamanda spor ve sözlü mülakat da var. kazanırsan piyade olarak kalıyorsun çünkü iç kaynaktan sadece piyade olarak alıyor