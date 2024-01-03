Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


03 Ocak 2024 21:48
yeni mezun muhendis askerde kalma

Merhaba,

Mühendis olup askerde kalan var mı ? İşlemler nasıl oluyor, ihtiyaca göre teklif eden ya da istek üzerine kabul alan durumlar oldugunu duydum ne kadar doğru?

Konu hakkında bilgi sahiplerinin aydınlatmasını rica ediyorum.

teşekkürler , iyi günler.


mor.gezegen
Aday Memur
03 Ocak 2024 22:54
askerliği asteğmen ya da asçavuş olarak yapman lazım askerlik bitince sınava giriyorsun aynı zamanda spor ve sözlü mülakat da var. kazanırsan piyade olarak kalıyorsun çünkü iç kaynaktan sadece piyade olarak alıyor

kvfox
Şef
03 Ocak 2024 23:25
Yanlış bilgi kuvvete göre değişir bu. Dz. K. K lığında çok branşta alım yapıyor. sadece piyade alıyor demek yanlış olur.
mor.gezegen, 57 dk. önce
askerliği asteğmen ya da asçavuş olarak yapman lazım askerlik bitince sınava giriyorsun aynı zamanda spor ve sözlü mülakat da var. kazanırsan piyade olarak kalıyorsun çünkü iç kaynaktan sadece piyade olarak alıyor

kvfox
Şef
03 Ocak 2024 23:28
Kimseye askerse kal siye teklif edilmez nerden duymuşsanız yada okumuşsanız yanlış bilgi. Gerekli şartları taşıyorsanız personel ihtiyacı hangi kadrodan doğmuş ise ordan sınava girer gerekli aşamalarıda geçerseniz inşallah TSK bünyesine girmeye hak kazanırsınız. MSB sitesinden sınavları takip edin
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