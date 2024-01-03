Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Ocak 2024 21:49
TCDD Güncel Maaş Bilgisi

Selamlar, Raylı Sistemler İşletmeciliği okuyorum. Güncel olarak veya zamlardan önceki Hareket Memuru, Tren Teşkil İşçisi veya Kondüktör maaşları hakkında bilgi verebilir misiniz?

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