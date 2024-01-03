Kredi kartı yapılandırması hakkında

Arkadaşlar konu başlığı burası değil biliyorum. Ama bilen arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim. Bir bankadaki kredi kartı borcumu yapılandırdım diyelim. Diğer bankadaki kredi kartlarım ve ek hesaplarım bundan etkilenir mi? Yani vakıfbankta kart borcumu yapılandırdım diye garanti bankası yada akbank kredi kartına bloke koyar mı? Bilgisi olan varsa yazarsa sevinirim.

Arkadaşlar konu başlığı burası değil biliyorum. Ama bilen arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim. Bir bankadaki kredi kartı borcumu yapılandırdım diyelim. Diğer bankadaki kredi kartlarım ve ek hesaplarım bundan etkilenir mi? Yani vakıfbankta kart borcumu yapılandırdım diye garanti bankası yada akbank kredi kartına bloke koyar mı? Bilgisi olan varsa yazarsa sevinirim.