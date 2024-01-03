Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


03 Ocak 2024 21:55
Kredi kartı yapılandırması hakkında
Arkadaşlar konu başlığı burası değil biliyorum. Ama bilen arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim. Bir bankadaki kredi kartı borcumu yapılandırdım diyelim. Diğer bankadaki kredi kartlarım ve ek hesaplarım bundan etkilenir mi? Yani vakıfbankta kart borcumu yapılandırdım diye garanti bankası yada akbank kredi kartına bloke koyar mı? Bilgisi olan varsa yazarsa sevinirim.

Braweheart01
Daire Başkanı
03 Ocak 2024 21:59

yapılandırma iyi birşey değildir yapılandırma sürdüğü sürece diğer bankalardan kredi/kredi kartı alamazsınız mevcut ürünleriniz bundan etkilenmez findex puanında devasa düşüş getirir yapılandırma bu bilgiler ışığında yapınız


psikologunuz0010
Aday Memur
03 Ocak 2024 22:07
Mevcut kredi kartlarımı kullanabilirim ama değil mi hocam ?
Braweheart01, 2 saat önce

yapılandırma iyi birşey değildir yapılandırma sürdüğü sürece diğer bankalardan kredi/kredi kartı alamazsınız mevcut ürünleriniz bundan etkilenmez findex puanında devasa düşüş getirir yapılandırma bu bilgiler ışığında yapınız


freef
Şef
03 Ocak 2024 22:12

Benim yeğenim yapılandırdı, ödemesi devam ediyor ve şu an başka bankadan aldığı kartı kullanıyor, sorun olmadı. Yalnız, ikinci kredi kartı, yapılandırmadan önce almıştı.


Pdr-cemil
Daire Başkanı
03 Ocak 2024 22:14

kullanılır

psikologunuz0010, 2 saat önce
Mevcut kredi kartlarımı kullanabilirim ama değil mi hocam ?

psikologunuz0010
Aday Memur
03 Ocak 2024 22:27
Teşekkür ederim sağolun.
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