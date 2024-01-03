Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : gubazulsgkc


03 Ocak 2024 21:55
Kredi kartı yapılandırması hakkında
Arkadaşlar konu başlığı burası değil biliyorum. Ama bilen arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim. Bir bankadaki kredi kartı borcumu yapılandırdım diyelim. Diğer bankadaki kredi kartlarım ve ek hesaplarım bundan etkilenir mi? Yani vakıfbankta kart borcumu yapılandırdım diye garanti bankası yada akbank kredi kartına bloke koyar mı? Bilgisi olan varsa yazarsa sevinirim.

cagataypol
Şube Müdürü
03 Ocak 2024 23:42
bloke koyma durumu olmaz. mevcut kartların kullanıma açık devam eder. ama yeni kullanacağız kredileri etkiler
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