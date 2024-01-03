Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


03 Ocak 2024 21:56
Kredi kartı yapılandırması hakkında
Arkadaşlar konu başlığı burası değil biliyorum. Ama bilen arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim. Bir bankadaki kredi kartı borcumu yapılandırdım diyelim. Diğer bankadaki kredi kartlarım ve ek hesaplarım bundan etkilenir mi? Yani vakıfbankta kart borcumu yapılandırdım diye garanti bankası yada akbank kredi kartına bloke koyar mı? Bilgisi olan varsa yazarsa sevinirim.

kykdr
Aday Memur
03 Ocak 2024 23:07
eğer puanınız düşmeye başlarsa bankalar limitlerinizi azaltmaya başlar
Toplam 1 mesaj

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