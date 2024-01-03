Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


03 Ocak 2024 22:03
kredi kartı ile konut alımı
arkadaşlar 1 milyon limitli kartı olan tanıdıklarım var. merak ettiğim şu, müteahhit firmalar bu şekilde konut satıyor mu taksitle ?? Bu şekilde konut kredi yüksek faiz işi aşılabilir mi??

goztepe1923
Aday Memur
03 Ocak 2024 22:08

1 milyona ev varsa alınır hocam. Araba alan biliyorum ama ev hiç duymadım.

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