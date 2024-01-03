kredi kartı ile konut alımı

arkadaşlar 1 milyon limitli kartı olan tanıdıklarım var. merak ettiğim şu, müteahhit firmalar bu şekilde konut satıyor mu taksitle ?? Bu şekilde konut kredi yüksek faiz işi aşılabilir mi??

arkadaşlar 1 milyon limitli kartı olan tanıdıklarım var. merak ettiğim şu, müteahhit firmalar bu şekilde konut satıyor mu taksitle ?? Bu şekilde konut kredi yüksek faiz işi aşılabilir mi??