Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Ocak 2024 22:06
Maaş hesabı hk

Arkadaşlar merhaba aralıkta 27 dilimde 37.500 tl alan biri ocakta farkla birlikte ne kadar alır acaba

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