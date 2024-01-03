Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Ocak 2024 22:11
Bugünün Memuru, Yarının Memur Emeklisi! Geleceğine sahip çık.
Emeklisine yıllar olan birisi olarak yazıyorum. Memur Maaşıyla emekli memur maaşı arasında bu kadar fark olmaz. Dilimiz dönüyor, gücümüz yetiyorken emekli memur maaşına sahip çıkmazsak yarın kesinlikle çok geç olur.

Bozkurtbakışlı
Aday Memur
03 Ocak 2024 22:21
Ömrğmüz varsa, hepimiz emekli olucaz.
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