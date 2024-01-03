Bugünün Memuru, Yarının Memur Emeklisi! Geleceğine sahip çık.

Emeklisine yıllar olan birisi olarak yazıyorum. Memur Maaşıyla emekli memur maaşı arasında bu kadar fark olmaz. Dilimiz dönüyor, gücümüz yetiyorken emekli memur maaşına sahip çıkmazsak yarın kesinlikle çok geç olur.

Emeklisine yıllar olan birisi olarak yazıyorum. Memur Maaşıyla emekli memur maaşı arasında bu kadar fark olmaz. Dilimiz dönüyor, gücümüz yetiyorken emekli memur maaşına sahip çıkmazsak yarın kesinlikle çok geç olur.