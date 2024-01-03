Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


03 Ocak 2024 22:14
Yardim.Unutulan Açık öğretim sinav ücreti.

Arkadaslar bir oğretmen arkafasimizin açıköğretim sinav ucretini kbs'ye girmeyi unuttum.Ne yapmam lazim.Yardim lutfen.


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
03 Ocak 2024 22:48

Önümüzde ay ek bodro yaparsıniz


sessiz -bayan
Daire Başkanı
03 Ocak 2024 23:35

Tesekkurler.Ek bordro nasil yapilir ben hic ek bordro duzenlemedim.

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