Gönüllü şarka gitmek istiyorum

Merhabalar, herkese hayırlı görevler.

28 dönem pomem mezunuyum. En batıdaki bir şehirde çalışmaktayım. Bu tercihte bulunduğum için çok pişman vaziyetteyim. Keşke okul sonuncusu olsaydım da İstanbul'da eziyet cekseydim diyorum kendi kendime.

Bu gönüllü şark konusunda bilgi almak istiyordum. Göreve yeni başlayan memur için ne zaman açılır acaba? Zorunlu hizmet süresi 5 yıl, bir miktarını doldurunca mümkün sanırım. Ama tabii kesin kabul olacak diye bir şey de yok.