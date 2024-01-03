e-vize türkçe karakter sorunu

merhabalar , hüviyet bilgilerimde türkçe karakter bulunuyor ve e-vize uygulaması üzerinden bu karakteri giremediğimden nasıl veri girişi yapmam gerektiğini anlamadım da yardımcı olabilecek var mı?

e vize adres: https://visa.visitsaudi.com/

aceba dedim , ingilizce karakter kullansam sorun olur mu?

bir de umre yapmaya niyetlendim de tek başına bireysel giden var mı aceba tecrübelerini paylaşırlarsa sevinirim.