Gündem \ Tatil ve Gezi
Editörler : F16 Gökçen


03 Ocak 2024 22:24
e-vize türkçe karakter sorunu

merhabalar , hüviyet bilgilerimde türkçe karakter bulunuyor ve e-vize uygulaması üzerinden bu karakteri giremediğimden nasıl veri girişi yapmam gerektiğini anlamadım da yardımcı olabilecek var mı?

e vize adres: https://visa.visitsaudi.com/

aceba dedim , ingilizce karakter kullansam sorun olur mu?

bir de umre yapmaya niyetlendim de tek başına bireysel giden var mı aceba tecrübelerini paylaşırlarsa sevinirim.

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