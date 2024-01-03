Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : crops35


03 Ocak 2024 22:37
4D Acil Yardım Lütfen

Herkese iyi günler. Babam 4d zorunlu emekli edildi. Geri dönüş olur mu. Zorunlu emeklilik kalkmış dediler. Babam mağdur işine geri dönüş yapabilir mi yardımcı olun lütfen.

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