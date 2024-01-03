Ücretsiz İzin Sonrası Dönüş ve İstifa Kafa Karışıklığım

Merhabalar saygıdeğer meslektaşlarım..11 yıllık kadrolu Matematik Öğretmeniyim.Eşimin çalıştığı iş yerinin Almanya'daki firması destek için eşimi çağırdı. Biz de oturup düşündük belki bunu bir fırsattır bizim için diyerekten yaza kadar tamam dedi eşim. Şimdi ben Ocak 15 maaşımı aldıktan sonra son gün 14 şubata kadar çalışmak durumundayım. Ama şubat 15 maaşını almamam lazım çünkü mart ta orda olmalıyızz. Sorularım şunlar :

1) İzin tarihlerimi 15.02.2024 te çıkış 15.06.2024 dönüş mü yazmalıyım ?

2)Okullar 14 haziran da kapanıyor. Dönüş için okula dilekçe verip ben geldim diye bizzat gitmeli miyim ? Bu konuda farklı uyygulamalar var soruşturduğuma göre. Otomatikman başlamış sayılıyorsunuz yazıyordu bir yerde de mesela. Sonrası seminer dönemine online katılınca başlamış olmaz mıyım ?

3) Gelelim ücretsiz iznin ikinci partına...

Velevki orada şartlar oturdu ve biz devam etme kararı aldık. İstifa etme hakkımı kullansam,geri dönüşü var mı ? İlçe milli eğitime gittim bana yok dediler.Ama kanuna göre hala var dedim.Torba yasada değişir yakında dediler. Ben 11 yılım yansın istemem. İyi düşünmeliyim bu konuyu. İstifa etsem dahi SGK ya gidip kalan yılların ödemesini yaparak emekli olabileceğimi öğrendim.

Umarım deneyimi olan bilgisi olan birileri bana yardımcı olabilir. Şimdiden teşekkür ederim.