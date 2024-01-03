Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Ocak 2024 23:00
En Düşük Tüm Maaslar
En düşük tüm maaşlar asgari ücret memur işçi SGK dul yetim bağkur hepsini en düşük memur maaşına eşitlemek gerekiyor adaletli olsun

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