KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


03 Ocak 2024 23:29
3. merkezi atamanın sonuçları
arkadaşlar hayırlı günler 3. merkezi atamanın sonuçları ne zaman açıklanacak bilgisi olan varmı?

Çok Yazılan Konular

2023/2 KPSS Tercih Sonuçları Bekleme KöşesiZiraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)Tüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.Tercihler ne zaman açıklanır? taban puanlar kaç olur?Sizce kaç puan ve üzeri arkadaşlar ticaret bakanlığı için atandım gözüyle bakabilir?2024 GSB gençlik çalışanı ilanıKısa zamanda Herhangi bir sözleşmeli atamada atanıp 2023/2 kadrolu atamalarında tercih yaptınız mı?Makine mühendisliği puanı kaça düşecek?Merkezi Atama Süreçleri !Kadroludan 4b Sözleşmeliye Geçişte Hizmet Süresi

Sözlük

asgari ücretin bir lütuf gibi lanse edilmesi 1 kailaş dağı 1 güne bir söz bırak 12 halay 7 zargana 1 içinde çorba geçen şarkı sözleri 1 2024 6 boş yapmak 2 Geleceği unutmak 1 supporters 11

Son Haberler

Durak harici durmayan şoföre bıçaklı saldırıCHP'de İzmir adayı belirsizliği sürüyorKavga sırasında oğlunu silahla öldüren baba tutuklandıABD'den Türkiye'ye F-16 savaş uçaklarının satışına ilişkin açıklamaAK Parti'de belediye başkan adayları 7 ve 15 Ocak'ta açıklanacak

Editörün Seçimi

Her memurun bir maaşı yok oldu.6 aylık toplam kümülatif artış %49,25 oldu.Röportaj Serisi2023 Aralık Ayı EnflasyonuAsgari ücretten memura artış mi oluyor.yeni asgari ücret 17bin 2 tlŞarkışla'da belediye işçilerine yüzde 120 zamEnflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Sizce Dünyanın En Berbat Mesleği Nedir?Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!