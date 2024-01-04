Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


04 Ocak 2024 00:28
Uzman 2/1 maas robotta 43 bin yazıyor doğrumu acaba

Arkadaşlar


Türkçeci_7
Müsteşar
04 Ocak 2024 01:28

şubat ayını hesaplayın bes ve sendika seçeneğinin doğru olduğundan emin olun tam hesaplar

Toplam 1 mesaj

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