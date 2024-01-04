KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


04 Ocak 2024 00:41
Memur istifa edip sözleşmeli atanırsa arşiv araştırması yapılır mı?

istifa eden memur arada fazla zaman farkı olmadan (en fazla 15 gün) içinde atanırsa arşiv araştırması yapılır mı? Mantıken yapılmaması lazım

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