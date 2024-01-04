Sorun bende mi müdürde mi?

Özel meslek lisesinde sayısal öğretmeniyim.İlk aylar iyiydi,müdürle sıkıntı yoktu.Sonra meslekçi hocamız ortamda gruplaşma olduğunu,müdürün ayrımcılık yaptığını,daha bir sürü şey söyleyip işi bıraktı.1 ay önce de yakın olduğum bir hocam müdür yüzünden bıraktı.O da ücretliydi.Müdür günaydın geçmiş olsun demez,sınıf önünde azarlardi onu.O da işi bıraktı.

Müdür son 2 3haftadir bana karşı ters davranıyor.Surat asiyor.Sinavlarda oturmama taktı.Ögrenciler farklı sınıftan ve herkes tek olunca oturuyorum.Kadrolu öğretmen dururken doldurmaya beni aldı,ses etmedim.Mesai saatim 3 te bitiyordu.Denemede gözetmendim.Çikmak istedim.Surat yaptı.Hemen herkesi topladı.Bundan sonra çıkarken benimle işiniz var mı diye haber verecekmişiz.Bu arada ben denemedeyken kadrolular boş oturuyordu.Adet ağrım çoktu.Veli toplantısına gitmedim.Toplantıya 20 veli gelmiş.Bana ağrıdan kıvransa geleceksin,ben seni göndericem dedi.

2 gün önce beni odasına çağırdı.Bizden şikayetin var mı falan dedi.Bunlari söylemedim.Keske söyleseydim.Bana motivasyonun çok düşük dedi.Toplantiya gitmememi söyledi.sinavda oturduğumu söyledi.Dusun taşın devam etmek istiyor musun dedi.Yarin maaş alicaz.Bende dün ise gitmedim bugünde gitmeyeceğim.Mudure de devam etmek istemediğimi söyledim.Olumlu karşıladı.Ögrenco profili berbat.Onlari motivasyon etmeyi bırakın disiplin zor sağlıyoruz.Daha öncede bununla alakalı çok konu açtım.Ben onunla dönem sonuna kadar idare etmek istemiyorum. Hak etmiyorlar.Sizce sorun bende mi?Ben mi yetersizim.Mudure yalakalık yapmıyorum.Yapanlar mutlu