Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


04 Ocak 2024 06:42
"Seyyanene zam gelecek mi" ciler.

İnşaallah sizinkine zam gelmemiştir.


fatodemiş
Memur
04 Ocak 2024 07:14
amin aamiin :)
Toplam 1 mesaj

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