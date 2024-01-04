Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


04 Ocak 2024 07:18
Meb Destek Hizmet Genel Müdürlüğü

Merhabalar hocam. Ben 29.unda bir İşkur üzerinden konu başlığındaki yere tekniker alımına başvuru yaptım. Nasıl bir kurum. Hem uygulama sınavı hem sözlü mülakatım olacak bilgisi olan var mı?

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