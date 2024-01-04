Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


04 Ocak 2024 07:47
Üniversite'de sözleşmeli olarak çalışıp sözleşmesi yenilenmeyen oldu mu?

Böyle bir durumla karşılaşan oldu mu? Örneğin işe alınan kişi âlimin yapıldığı kadro şartlarına uysa bile işe girdikten sonra verilen işi yapamadı.

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