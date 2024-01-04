KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


04 Ocak 2024 08:00
Meb Destek Hizmetler Genel Müdürlüğü

Merhabalar. Ben 29 Aralıkta bir İşkur üzerinden konu başlığındaki yere tekniker alımına başvuru yaptım. Nasıl bir kurum. Hem uygulama sınavı hem sözlü mülakatım olacak bilgisi olan var mı?

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