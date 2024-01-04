Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


04 Ocak 2024 08:37
Halkın memur maaşından alıp veremediği nedir?

Ne zaman zam olsa kimi görsem hep bi abartılı şekilde rakam diyerek serzenişler oluyor.

Mesela temmuzda gelen zamla beraber 24 alıyordum ama etrafımızda kimi görsem, hadi iyisin 30 milyar maaş alıyorsun diyorlardı.

Şimdi gelen zamla sendika desteği ile beraber 36 oluyor ama millet 40 demeye başladı, gerçi daha çok fazla kişi görmedim 50 diyende çıkacaktır.

Hatta geçen yıl asgari ücrete de 3bin zam yapıldı bize de 3 bin zam yapılmıştı, bir asgari ücretli bana dedi ki, hadi iyisin devlet iyi zam yaptı size. Bende dedim bizim maaş daha fazla olmasına rağmen sanada 3 bin yaptı bana da 3 bin yaptı,

Her zam döneminde aynı sorunu yaşamaktan bıktım

Sizde de durum aynı mı?


oflurecep
Daire Başkanı
04 Ocak 2024 08:41

Genelde bu gibi kişileri susturmak için kullandığım taktik şu,

Diyorum ki o dediğin rakamı almıyorsam, maaşımı o rakama tamamlayacak mısın?

30 diyen, 28 diyor, tamam diyorum o da olur,

26 diyor, tamam ona tmaamla diyorum.

25 diyor , tamam onada razıyım ona tamamla diyorum.

Bunun üstüne 25 de almıyormusun diye bizim sendika gibi savunmaya başlıyor :D


Argan35
Şube Müdürü
04 Ocak 2024 08:41
cunku halk fakir, halk yoksul, halk memuriyete zenginlik olarak bakıyor. Sosyal adalet diye bir şey kalmayınca insanlar maddi doyuma ulaşamayınca bunların olması çok normal.

mimarmuhendis
Memur
04 Ocak 2024 08:44

Haber sitelerinde hep brüt maaş yayınlandığı için 24 ü 30 biliyorlar. Bilsinler hatta çatlasınlar da boşver bana da benzer şeyler söyleyenler oluyor 92 puan aldım sen de al puanı sana da versinler diyorum.

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