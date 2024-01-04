Halkın memur maaşından alıp veremediği nedir?

Ne zaman zam olsa kimi görsem hep bi abartılı şekilde rakam diyerek serzenişler oluyor.

Mesela temmuzda gelen zamla beraber 24 alıyordum ama etrafımızda kimi görsem, hadi iyisin 30 milyar maaş alıyorsun diyorlardı.

Şimdi gelen zamla sendika desteği ile beraber 36 oluyor ama millet 40 demeye başladı, gerçi daha çok fazla kişi görmedim 50 diyende çıkacaktır.

Hatta geçen yıl asgari ücrete de 3bin zam yapıldı bize de 3 bin zam yapılmıştı, bir asgari ücretli bana dedi ki, hadi iyisin devlet iyi zam yaptı size. Bende dedim bizim maaş daha fazla olmasına rağmen sanada 3 bin yaptı bana da 3 bin yaptı,

Her zam döneminde aynı sorunu yaşamaktan bıktım

Sizde de durum aynı mı?