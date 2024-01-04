Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


04 Ocak 2024 08:37
GYS de MÜLAKATLAR KALDIRILSIN..

Hak edenin atanmayıp , hak etmeyenin torpil ile atandığı bir düzen, sistem kaldırılmalıdır.. hak yemek en büyük günahtır. kimse kendini kandırıp utanmadan müslümanlıktan bahsetmesin.. torpil yapanda , torpil yaptıranda hakka giriyor..

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