Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


04 Ocak 2024 09:01
Önceki sözleşmeli hizmetlerin durumu

İstifa ederek farklı bir kuruma atanan memurun eski kurumundaki sözleşmeli hizmetleri yeni kurumunda 3+1 kapsamında değerlendirilir mi. Yoksa ilk defa atanan memur gibi mi işlem görür.

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