Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


04 Ocak 2024 09:21
5 Ocak 2024 ek derslerin hala yatmamış olması.

yok yok yok.

yaklaşım ise maalesef değişmeyen bir gerçek.


Prettyhatun
Şube Müdürü
04 Ocak 2024 09:47

:))) aramızdaki para toplayıp şu 5 bini gönderelim sana, sen yatınca bize geri gönderirsin :)))


Velocıraptor
Genel Müdür
04 Ocak 2024 10:08

inanırım bak :))

Prettyhatun, 1 saat önce

:))) aramızdaki para toplayıp şu 5 bini gönderelim sana, sen yatınca bize geri gönderirsin :)))


Prettyhatun
Şube Müdürü
04 Ocak 2024 10:18

İnan be senden kıymetli mi para köpeğin olsun velo :))

Velocıraptor, 52 dk. önce

inanırım bak :))


yekir111
Aday Memur
04 Ocak 2024 10:22

Yarinin konusunu bugünden mi açtın hocam ayın 4ü değil mi bugün.Gerci farketmez yarın da yatmayacak


Sevdim-Seni
Daire Başkanı
04 Ocak 2024 10:29

bugün 4,

ve bizim bugün yattı


Billoh
Aday Memur
04 Ocak 2024 10:47

Hocam ilçenin memin muhasebe bölümünü telefonla arayın ve sorun

Toplam 6 mesaj

Çok Yazılan Konular

Ders saatleri 30 dk olsun. Haftalık ders sayısı azalsın2 ocak ek dersAralık ek dersleri yattı mı?Yeşil pasaportAralık ekdersi yatmamasindaki nedenler ile ilgili farklı söylemler olmasının sebebi ne?yeni maaşlarRehberlikciler olarak 1 günümüz boş olsunEk Dersler Yatmadı Vebalini Kim Ödeyecek ?%34,6 enflasyon farkı+ %15 zam ( toplam %49,6) hayırlı olsun PDR lobisinin vesayeti de elbet bitecektir (!)

Sözlük

Merhametli insan 5 Geleceği unutmak 4 tanrı elçisi 10 kot kafa 2 röportaj serisi 24 coşkun sabah 5 zeki demirkubuz 4 kailaş dağı 1 hangi dağda kurt öldü 1 ölmeyen aşk 4

Son Haberler

Özgür Özel, Memleket Partisi Genel Başkanı İnce ile görüştüKırsal bölgelerde yaşayan 31 bin çocuğa destek sağlandıAltının gramı 1960 liradan işlem görüyorÇocuklarını göremeyen babanın Sevgi Köprüsü'nde intihar girişimiDere yatağına düzenek kurarak altın arayan şüpheliler yakalandı

Editörün Seçimi

Her memurun bir maaşı yok oldu.6 aylık toplam kümülatif artış %49,25 oldu.Röportaj Serisi2023 Aralık Ayı EnflasyonuAsgari ücretten memura artış mi oluyor.yeni asgari ücret 17bin 2 tlŞarkışla'da belediye işçilerine yüzde 120 zamEnflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Sizce Dünyanın En Berbat Mesleği Nedir?Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!