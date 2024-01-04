Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


04 Ocak 2024 09:24
Online eş durumu

Merhabalar herkese benim bir sorum olacaktı; Eşim bir Rus gümrük firmasında 6 yıldır home office çalışıyor ve Konya'da ikamet ediyor. Firmanın genel merkezi Antalya'da. Ben Konya'ya eş durumu yapmak istiyorum ama nasıl yapacağız hangi belgeler gerekli. Evden çalıştığı için bir iş adresi de yok haliyle. Bu konuda yardımcı olabilecek birileri var mı acaba?


Sevdim-Seni
Daire Başkanı
04 Ocak 2024 09:49

Şirketin faal olduğu ve adresini gösterir belge gerekli. Şubede çalışıyorsa da şubenin faal olduğu ve adresini gösterir belge.

Sizin istediğiniz suistimallere çok açık bir konu. Kabul edilmesi mümkün değil. İstediğin ilden sigortalı ol, istediğin ile tayin iste :/


şaşkın tarihçi
Genel Müdür
04 Ocak 2024 09:51
antalya'ya isteyebilirsiniz bu durumda sadece.

monalisaaa
Memur
04 Ocak 2024 09:58

Haklısınız hocam yıllardır bu şekilde olmuş çalışma sistemleri. Antalya'da yönetici müdür vs olanlar kalıyor sadece diğer çalışan herkes haliyle ikamet ettikleri yerde devam ediyorlar. Bizde işin içinden çıkamadık tayin konusunda benzer durumda olan var mı diye merak etmiştim.

Sevdim-Seni, 1 saat önce

Şirketin faal olduğu ve adresini gösterir belge gerekli. Şubede çalışıyorsa da şubenin faal olduğu ve adresini gösterir belge.

Sizin istediğiniz suistimallere çok açık bir konu. Kabul edilmesi mümkün değil. İstediğin ilden sigortalı ol, istediğin ile tayin iste :/

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