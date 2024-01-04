gih memurluğuna geçişi

Merhabalar bir sorum olacaktı Ben polis okulundayken eğitimin bitmesine 2 ay kala soğuk algınlığı geçirdim polis okuluna gelen doktora durumu anlattım ve doktor bana factive 7 isimli ilaçtan reçete etti ilacın prospektüsünü okuduğumda çok zararlı b yan etkiler yaşattığını gördüm ardından Elimde Android telefon olmadığı için bunu araştıramadım ilacı kullandıktan bir saat sonra sıkıntılar yaşadım ve ilaç bende kalıcı hasarlar bıraktı yaklaşık bir yıldır uyku sıkıntısı uykuya dalamama kronik yorgunluk bağırsak problemleri iştahsızlık Tendon ağrıları yaşıyorum ilacı biraz araştırdığımda bu ilaçtan birçok insanın felç kaldığını uyku problemleri yaşadığını tendonlarının koptuğunu,anksiyete,depresyon kalıcı hasarlar yaşadıklarını öğrendim ben de bunun üzerine ilacı cimer'e şikayet ettim Benim şikayetim sonrası Sağlık Bakanlığı Türkiye'deki tüm doktorlara mail yoluyla florokinolon grubu antibiyotik olan bu ilacın ve türevlerinin kalıcı hasarlar bıraktığını yararlarından çok zararlarının daha çok olduğuna kişilerde anksiyete depresyon uyku bozukluğu kronik yorgunluk tendon kopması gibi kalıcı yan etkilerinin olduğunu yazılı şekilde doktorlara uyarıda bulundu Ben de bir yıldır bu problemleri yaşıyorum Ben bir polis memuruyum meslekte daha bir yılım dolmadı uyku bozukluğu gibi problemlerin sağlık yönetmeliğine baktığımda D dilimine girdiğini gördüm asaletim tasdik olmadan hastane sevki istesem Benim için sorun olur mu yoksa asaletim tasdik olduktan sonra mı hastaneye sevk isteyeyim uyku ilacı olmadan uyuyamıyorum yorgunluğum asla geçmiyor ve tendonlarım da ağrıyor,hücresel bir hasar söz konusu bana bir akıl verir misiniz Ne yapmam gerektiğini bilmiyorum ilaç firmasına dava açacaktım fakat bu çok bilinen bir rahatsızlık olmadığı için bu hastalığın bir kodu olmadığı için hastaneler buna teşhis veremiyor Amerika'daki Sağlık Örgütü olan fda bu ilaç hakkında yıllar önce Kara Kutu uyarısı yapmış ilaç şu an Avrupa'da da yasaktır Türkiye'de de yeni yeni kısıtlamaya girildi durum bu şekilde bu konu hakkında gih memurluğuna geçmek için ne yapmam gerekiyor asaletin tasdik olmasını beklemeli miyim cevaplarınız için teşekkür ederim şimdiden