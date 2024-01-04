Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : gubazulsgkc


04 Ocak 2024 09:38
İpka sarfinazar hakkında?

Doğuda görev yapıyorum.Aralık ayında ön ipka verdim ama fikrim değişti.şubat ayında genel tercihlerde ipka istemiyorum butonunu seçip tercihime gidebilir miyim


Altug2729
Aday Memur
04 Ocak 2024 10:03
gidebilirsin sıkıntı olmaz, içimde şüphe kalmasın dersen personel daireye ipka sarfinazar dilekçesi de yazıp gönderebilirsin tercih döneminde, aynısını yaptım ipkam sarfinazar oldu batıya geldim

cenksozen
Şef
04 Ocak 2024 10:21

Teşekkür ederim devrem sagolasin


Altug2729
Aday Memur
04 Ocak 2024 10:26
rica ederim devrem.
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