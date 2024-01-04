Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


04 Ocak 2024 09:42
Şef'lerin ÖHT oranı

Son yapılan Toplu Sözleşmede Şef kadrolarında çalışanların ÖHT oranı 82ye çıkartıldı, yani önceki 70 idi böylelikle +12 puan artmış oldu. Ama MemNet maaş robotundan baktığımızda hiç bir getirisi yok gibi duruyor. Aslında varda 400-500 TL civarı yansımış. Eğer böyleyse yine makaraya geldik, yine kandırıldık. Ya da ben yanlış biliyorum. Anlayan arkadaşlar varsa bakabilir mi?


Kpsbirincisi
Daire Başkanı
04 Ocak 2024 10:01

400 500 yansımış iste ne kadar olmasını bekliyordun ki.


gardereli
Şef
04 Ocak 2024 10:03

Yetkili sendika öyle bi anlattı ki ballandıra ballandıra, bende güzel bi artış olur sanmıştım. Ne bilim bu kadar olacağını.

Kpsbirincisi, 1 saat önce

400 500 yansımış iste ne kadar olmasını bekliyordun ki.

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