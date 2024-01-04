KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


04 Ocak 2024 09:52
Memurluktan ne zaman istifa etmeliyim?
657 kadrolu memurum, 2024 temmuz kpss sınavına gireceğim. 2024 aralık atamalarında 657 memurluk atamasında sorun yaşamamak için istifa edip 6 ay beklemeyi düşünüyorum. Aynı ünvanla atanacağım için muvafakat imkansız. Sorum şu, tam olarak ne zaman istifa vermeliyim? 6 ay bekleme süresini hesap ederken kuruma başlama tarihini mi yoksa merkezi atama sonucu tarihini mi hesaba katmalıyım?

cengbm
Aday Memur
04 Ocak 2024 10:02

KPSS puanınızı alın sonra kesin atanacak durumdaysanız istifa edin. 2025 temmuz atamasında başınız ağrımadan başlarsınız. sözleşmeli alımlarda zaten direkt başlayabilirsiniz bekleme süresi olmadan


capelloo
Memur
04 Ocak 2024 10:04

kuruma başlama tarihi baz alınır


kadei
Aday Memur
04 Ocak 2024 10:06
Haklısınız fakat bazı özel durumlar da var. Bu yaz memleketime dönüş yapmam gerekiyor. Tam olarak hangi ay onu da kpssye göre ayarlayayım en azından ucuyla kaçırmayayım dedim.
cengbm, 59 dk. önce

KPSS puanınızı alın sonra kesin atanacak durumdaysanız istifa edin. 2025 temmuz atamasında başınız ağrımadan başlarsınız. sözleşmeli alımlarda zaten direkt başlayabilirsiniz bekleme süresi olmadan


kadei
Aday Memur
04 Ocak 2024 10:09
Teşekkürler. Peki tekrar atanmada yine soruşturma geçiriyor muyuz? Merkezi atama sonucundan sonra ne zaman kuruma atanmış olurum ortalama?
capelloo, 57 dk. önce

kuruma başlama tarihi baz alınır


capelloo
Memur
04 Ocak 2024 10:18

evet soruşturma olur bekleme süresi atandığınız kuruma göre değişir kimi 2 ay bekletir kimi 6 ay bekletebiliyo

kadei, 52 dk. önce
Teşekkürler. Peki tekrar atanmada yine soruşturma geçiriyor muyuz? Merkezi atama sonucundan sonra ne zaman kuruma atanmış olurum ortalama?

kadei
Aday Memur
04 Ocak 2024 10:22
Soruşturma olacaksa uzayabilir evet. Sınavdan sonra (14 temmuz) istifa etsem 6 ay denk gelir o zaman
capelloo, 43 dk. önce

evet soruşturma olur bekleme süresi atandığınız kuruma göre değişir kimi 2 ay bekletir kimi 6 ay bekletebiliyo


garipbirhiss
Aday Memur
04 Ocak 2024 10:37

6 ay bekleme süresi var.6 ay dolduğunda başvuru verebilirsiniz.

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