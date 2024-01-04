Memurluktan ne zaman istifa etmeliyim?

657 kadrolu memurum, 2024 temmuz kpss sınavına gireceğim. 2024 aralık atamalarında 657 memurluk atamasında sorun yaşamamak için istifa edip 6 ay beklemeyi düşünüyorum. Aynı ünvanla atanacağım için muvafakat imkansız. Sorum şu, tam olarak ne zaman istifa vermeliyim? 6 ay bekleme süresini hesap ederken kuruma başlama tarihini mi yoksa merkezi atama sonucu tarihini mi hesaba katmalıyım?

657 kadrolu memurum, 2024 temmuz kpss sınavına gireceğim. 2024 aralık atamalarında 657 memurluk atamasında sorun yaşamamak için istifa edip 6 ay beklemeyi düşünüyorum. Aynı ünvanla atanacağım için muvafakat imkansız. Sorum şu, tam olarak ne zaman istifa vermeliyim? 6 ay bekleme süresini hesap ederken kuruma başlama tarihini mi yoksa merkezi atama sonucu tarihini mi hesaba katmalıyım?