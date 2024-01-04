Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : gubazulsgkc


04 Ocak 2024 09:58
Atama hakkında bilgi?

2018 yılında mesleğe başladım küçük bir şehirde görev yapıyorum.geçen sene şark tebliğ geldi 1 kere ipka hakkımı kullandım. Bu sene personel yetersizliğinden dolayı idare tutacağını belirtiyor. Gitmek için yapmam gereken nedir bilgi veren olursa sevinirim. ( Ayrica bakmakla yükümlü olduğum aile ferdimden birisi rahatsız raporu var)


Serkan3879
Aday Memur
04 Ocak 2024 10:02
ipka verme gönderirler ekstra birşeye gerek yok
Toplam 1 mesaj

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