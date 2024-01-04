KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


04 Ocak 2024 09:59
Çoğu memurun merak ettiği ama öğrenemediği konu

Arkadaşlar Seyyanen maaşa da %49.25 tl oranında zam ya da karşılık gelecek oranda artırım yapıldı mı yapılmadı mı yapıldı diyenler bunun bir kaynağı maddesi vs. var mı

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