Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


04 Ocak 2024 10:25
Toplu Sözleşmede Programcılar İçin Kazanım

Toplu Sözleşmede teknik personel İçin Kazanımlar var mühendis, tekniker, teknisyen diye ayırmışlar. Programcılar için bir şey yok mu?

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