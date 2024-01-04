Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


04 Ocak 2024 10:32
Öğretmen izin

herkese merhaba ben askeri personelim eşimde öğretmen bir konudan dolayı benim duruşmam var ve eşimde tanık olarak duruşmaya katılacak mahkemeden gelen tebligatı idare kabul edermi yada nasıl izin alabilir.


bahçesaray
Aday Memur
04 Ocak 2024 10:55
mazeret izin dilekçesi yazılıe,kaymakam verirse olur

gamze008
Şef
04 Ocak 2024 10:56

okul idaresine dilekçeyle başvurup 1 günlük mazeret izni alabilir

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